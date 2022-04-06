Рязань, 6 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Водителя автобуса, наехавшего на пешехода и скрывшегося с места ДТП, установили сотрудники полиции Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

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По предварительным данным, 56-летний местный житель утром 5 апреля переходил проезжую часть дороги вблизи дома 110 по улице Новой вне пешеходного перехода. В этот момент его сбил автобус «ГАЗ» и скрылся с места ДТП.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, водителя автобуса разыскали оперативники. Проводится проверка.