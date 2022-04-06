Краснодар, 6 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Более сотни котельных планируется модернизировать в Краснодарском крае в рамках концессионных соглашений, сообщили 6 апреля в пресс-службе администрации региона.

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«В 2022 году планируем подписать 10 концессий на обновление более 100 объектов. Для жителей такая работа повышает качество теплоснабжения, для бизнеса — приносит новую прибыль», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Работы по модернизации рассчитаны на десять лет. Обновлённые котельные появятся в Апшеронском, Славянском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Мостовском, Брюховецком, Крыловском и Новокубанском районах.

В 2021 году на территории региона в рамках концессионных соглашений было модернизировано 15 котельных. В 2022 году планируется модернизировать ещё 26 объектов. Общая сумма инвестиций по уже заключенным и планируемым концессионным соглашениям превысит 3 млрд рублей. Отметим, что с 2016 года на Кубани модернизировано около 130 котельных, 90 котельных построены за счёт бюджета.