Москва, 6 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В 2022 году в РФ сократится количество возводимого жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Основными рисками российского строительного сектора в 2022 году будут стагнация рынка ипотечного кредитования и сокращение количества возводимого жилья по многим причинам, — сказала Степанова. – Среди них отток трудовых мигрантов, кратное удорожание ипотечного кредитования и финансирования жилищного строительства, недостаток ликвидности у застройщиков и девелоперов, рост цен стройматериалов и сбои с их поставками, увеличение инвестиционно-строительного цикла».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России принимают меры по стабилизации рынка жилья и ипотеки.