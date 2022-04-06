Джакарта, 6 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо запретил политическим партиям выступать с речью о продлении президентского срока, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Не надо говорить о продлении президентского срока», — заявил президент Индонезии, отметив, что текущая ситуация была непростой, особенно в финансовом отношении.

По словам главы государства, финансовая ситуация Индонезии находится под влиянием мировой экономики.

Президент Индонезии призвал правительство уделять пристальное внимание вопросам, связанным с основными потребностями человека, начиная с растительного масла, риса, соевых бобов и заканчивая пшеницей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава военно-морского штаба Индонезии адмирал Юдо Маргоно предложил ВМС Южной Кореи укрепить тесное сотрудничество посредством военной дипломатии.