Таллин, 6 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Активный циклон смещается через юг Финляндии в северо-западном направлении, он вызовет в Эстонии переменную облачность с обильными осадками в виде снега. Об этом сообщил портал эстонских синоптиков ilm.ee.

Goodfon.ru Метель

Во многих местах в среду, 6 апреля, возможна метель. Ветер юго-западный, западный на островах и побережье — от 5 до 12 м/с, порывы 17 м/с.

Температура воздуха в ночное время составила — 2.-8 градусов, днем ожидается ее постепенное увеличение до 0 +4 градусов.

Ближе к вечеру осадки и порывистый ветер сойдут на нет. Дорожный департамент Эстонии предупредил о сложных погодных условиях.

Резкое ухудшение погоды — с теплой, безветренной и без осадков до снежной и морозной — произошло в Эстонии буквально за считанные дни — с вечера понедельника, 4 апреля.