Вашингтон, 6 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Американские актрисы Эмбер Хёрд и Рэйчел Райли подвергли критике соцсеть Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 апреля пишет The Sun.

Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер

По словам артисток, соцсеть не справляется с удалением и блокировкой комментариев, оскорбляющих женщин. Как отмечает Хёрд, в приложении функция оповещения об оскорблении «неудобна для пользователя, не интуитивно понятна и не основана на здравом смысле». Она также добавила, что «со стороны кажется, что Instagram ничего не делает».

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Эмбер Хёрд развелась с актёром Джонни Деппом. Позже артистка обвинила экс-супруга в домашнем насилии — Депп назвал все обвинения клеветой.