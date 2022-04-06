Томск, 6 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Школьники Томской области принимают участие во всероссийской акции «Письмо солдату». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, учащиеся отправили уже более 400 писем участникам спецоперации на Украине.

StockSnap Письмо

К письмам они прикладывают фотографии, рисунки, а также конфеты и шоколад. По словам начальника департамента общего образования области Ирины Грабцевич, целью акции является военно-патриотическое воспитание детей, а также моральная поддержка военнослужащих.

«Чтобы наши военные обрели спокойствие и опору, знали, что на Родине их ждут не только родные и близкие люди, что о них думает вся страна. Учащиеся отнеслись к акции с большим интересом и сейчас очень ждут, когда солдаты смогут прочитать их письма», — отметила она.