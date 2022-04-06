Екатеринбург, 6 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга продала памятник архитектуры «Усадьба Елизаветы Бородиной». Здание находится рядом с резиденцией уральского полпреда. Согласно документации, сумма торгов составила более 146 млн рублей.

QuinceMedia Аукцион

Городская администрация заключила договор с обществом с ограниченной ответственностью «Деловой дом на Архиерейской». Изначально имущество оценили в 146,36 млн рублей. Итоговая цена повысилась на 64 тысячи рублей.

Усадьба была возведена в XIX веке. Она состоит из трех корпусов зданий общей площадью 1687 квадратных метров. До проведения аукциона ее собственником являлся департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга.