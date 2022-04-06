Тольятти, Самарская область, , 10:23 — REGNUM Предприятие по производству сжиженного газа появится на территории особой экономической зоны в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

ОЭЗ «Тольятти» Oeztlt.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Сообщается, что предприятие по производству сжиженного природного газа стало новым резидентом особой экономической зоны «Тольятти».

Отмечается, что основными потребителями продукции завода станут логистические предприятия, которые используют для перевозок магистральные СПГ-тягачи. Строительство завода планируется начать уже в этом году, а старт производства запланирован на 2023 год. На реализацию данного проекта инвестор намерен направить порядка 1,5 млрд рублей.

Сообщается, что в прошлом году инвестиции резидентов особой экономической зоны составили 2,988 млрд рублей, на предприятиях особой экономической зоны было открыто 935 вакансий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Самарской области было открыто 25 новых производств. В настоящее время в особой экономической зоне «Тольятти» зарегистрировано 30 резидентов, 13 из которых уже начали производства на этой площадке. На предприятиях уже создано порядка 2,4 тысяч рабочих мест.