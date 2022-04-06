Стокгольм, 6 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. После того, как 5 апреля стало известно, что власти Швеции высылают трех российских дипломатов, в адрес шведского правительства поднялся шквал критики, поскольку МИД страны ограничился лишь тремя гражданами России. В своей статье журналистка газеты Dagens Nyheter Ева Стенберг пишет, что нерешительность «Социал-демократов» выслать больше диполоматов свидетельствует о «кризисе идентичности» внутри партии по вопросам безопасности.

Tage Olsin МИД Швеции

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Стенберг назвала позицию правительства «скромной» и пишет, что вера в дипломатию и посредничество, чем была знаменита несколько десятилетий нейтральная Швеция, была якобы «поколеблена российскими действиями на территории Украины».

В свое оправдание, объявляя о высылке трех дипломатов на пресс-конференции, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что такое число объясняется необходимостью поддержания нужного числа представителей дипкорпуса Швеции в Москве.

«Неужели вся деятельность МИД Швеции в России просто рухнет, если правительство вышлет четырех дипломатов или больше?» — задается вопросом Стенберг.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.