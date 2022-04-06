Луганск, 6 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Луганской Народной Республики украинские войска понесли потери. Об этом 6 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

Lug-info.com ЛНР

В милиции рассказали, что в ходе боестолкновений на территории республики украинские войска потеряли за сутки 40 человек личного состава, один танк, две единицы автотехники и пять БТР.

Противник продолжает обстрел населённых пунктов Луганской Народной Республики. В частности, совершены атаки на город Первомайск и посёлок Донецкий.