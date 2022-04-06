Тунис, 6 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Глава МИД Туниса выразил «глубокое удивление», комментируя недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который раскритиковал ряд решений своего тунисского коллеги Кайса Сайеда. Об этом 6 апреля сообщает Khabar Agancy.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По данным журналистов, Эрдоган осудил решение о роспуске парламента Туниса, заявив, что оно «наносит удар по воле тунисского народа». В ответ на заявление Эрдогана, глава МИД Туниса Осман аль-Гранди вызвал посла Турции для дачи объяснений.

«У меня был контакт с министром иностранных дел Турции, и нами был вызван посол Турции. Я сообщил им, что Тунис отвергает заявление президента Эрдогана и считает его вмешательством в дела Туниса», — сказал министр.