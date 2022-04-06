Ярославль, 6 апреля 2022, 10:27 — REGNUM Правительство Ярославской области совместно с Центробанком проведёт серию консультационных мероприятий для предпринимателей региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инициатором выступили региональные власти в рамках деятельности антисанкционного штаба, открытого главой региона Михаилом Евраевым.
Первый семинар уже прошёл — в нём приняли участие более 140 человек. Сотрудники банковской сферы рассказали о госпрограммах льготного кредитования, а руководители организаций поддержки предпринимательства — о возможностях льготных займов, организации поручительства и лизинге.
Все мероприятия проводятся бесплатно. Помимо этого областное правительство напоминает, что обратиться по вопросам поддержки и узнать актуальную информацию бизнесмены могут по телефону «горячей линии» или на портале Мойбизнес76.рф.
Справка: Антисанкционный штаб создан по поручению главы региона Михаила Евраева в начале марта 2022 года. В его состав вошли представители органов исполнительной власти, промышленности, АПК, строительной отрасли, структур, отвечающих за инвестиционную работу и содействие экспорту. Оперштаб решает задачи по обеспечению социально-экономической стабильности в регионе в условиях санкций, разрабатывает комплекс мер по поддержанию устойчивости ситуации, синхронизирует эти решения с федеральными, а также координирует действия региональных и муниципальных структур, бизнеса.