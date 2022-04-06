Ярославль, , 10:27 — REGNUM Правительство Ярославской области совместно с Центробанком проведёт серию консультационных мероприятий для предпринимателей региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Правительство Ярославской области

Инициатором выступили региональные власти в рамках деятельности антисанкционного штаба, открытого главой региона Михаилом Евраевым.

«На федеральном и региональном уровне разработаны антисанкционные меры поддержки. В том числе это программы льготного кредитования на поддержку или развитие предприятий и компаний. Очень важно, чтобы представители бизнеса и производства знали обо всех этих инструментах и четко понимали, как могут их использовать», — рассказал о сути проекта зампред правительства Максим Авдеев.

Первый семинар уже прошёл — в нём приняли участие более 140 человек. Сотрудники банковской сферы рассказали о госпрограммах льготного кредитования, а руководители организаций поддержки предпринимательства — о возможностях льготных займов, организации поручительства и лизинге.

«Повестка каждого мероприятия формируется нами так, чтобы предоставить предпринимателям актуальную информацию о существующих мерах поддержки, разъяснить вопросы, возникающие у бизнеса. Такие встречи полезны для разных сфер: промышленности, АПК, IT-сектора, туризма, строительства», — отметил и.о. директора регионального департамента инвестиций и промышленности Сергей Одноколов.

Все мероприятия проводятся бесплатно. Помимо этого областное правительство напоминает, что обратиться по вопросам поддержки и узнать актуальную информацию бизнесмены могут по телефону «горячей линии» или на портале Мойбизнес76.рф.