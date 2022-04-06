Калуга, 6 апреля 2022, 11:06 — REGNUM В Калуге иностранный гражданин выплатил многомиллионный долг в полном объеме, чтобы вылететь к родным в Турцию. Об этом 6 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
По решению суда иностранец был обязан выплатить 40 миллионов рублей уголовного штрафа. Мужчина пытался дать взятку, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нелегальное использование труда иностранных работников на предприятии, учредителем которого являлся. Судом должнику была предоставлена рассрочка с установленной суммой ежемесячного платежа в размере около 1,5 миллиона рублей.
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