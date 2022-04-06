Калуга, , 11:06 — REGNUM В Калуге иностранный гражданин выплатил многомиллионный долг в полном объеме, чтобы вылететь к родным в Турцию. Об этом 6 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Судебный пристав Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

По решению суда иностранец был обязан выплатить 40 миллионов рублей уголовного штрафа. Мужчина пытался дать взятку, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нелегальное использование труда иностранных работников на предприятии, учредителем которого являлся. Судом должнику была предоставлена рассрочка с установленной суммой ежемесячного платежа в размере около 1,5 миллиона рублей.

«Осужденный выплатил всю сумму долга досрочно, чтобы снять действующее в отношении него ограничение в праве выезда за пределы России. После погашения штрафа все ограничительные меры с должника были сняты, а исполнительное производство окончено судебными приставами отделения фактическим исполнением», — отметил Артём Залогин.

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