Воронеж, 6 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Торги на поиск подрядчика на строительство дороги, которая должна соединить улицы Шишкова и Тимирязева в Воронеже, объявили городские власти 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Воронежа Схема расположения новой дороги

«Проект масштабный, долгожданный и сложный, стоимостью почти 1,7 млрд рублей. Дорога протяжённостью почти три километра станет для большого числа автомобилистов Северного жилого микрорайона дополнительным вариантом, чтобы добраться до центра города. За счет распределения потоков снизится нагрузка на Московский проспект и улицу Шишкова, где сейчас постоянно возникают серьезные заторы», — прокомментировал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Проект дороги предусматривает по две полосы в обе стороны, в районе Шишкова планируется устроить кольцевое движение, чтопозволит участь примыкания выездов от существующей и перспективной застройки с сохранением пропускной способности.

Согласно условиям торгов, дорога должна быть сдана в эксплуатацию до конца 2023 года.

Отметим, что решение властей перенаправить транспортные потоки в сторону Тимирязева ранее вызвало протесты жителей этого района — они опасаются ухудшения ситуации с заторами.