Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости
Москва, 14 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Санкционная война, развязанная странами Запада против России, продолжается. В США и ЕС уже говорят о необходимости нового пакета санкций против РФ в связи с провокацией украинских властей в Буче.
Александр Горбаруков, ИА REGNUM
Санкции
При этом от санкций уже страдают рядовые пользователи Европы. Так, на территории Германии потребительские цены за март выросли на 7,6%, в Бельгии инфляция достигла максимума за 39 лет, а в Испании зафиксированы максимальные значения цен на топливо и электроэнергию.
Европейские страны также демонстративно отказываются от требования России платить за газ в рублях, что грозит энергетическим кризисом недружественным государствам уже в ближайшее время.
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