Ирландский производитель сендвич-панелей Kingspan останется на Ставрополье
Ставрополь, 6 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Производство сендвич-панелей круппой компаний Kingspan в городе Невинномысске не будет остановлено. Завод продолжит работать под российским брендом. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По его словам, группа компаний Kingspan из Ирландии передаст активы завода в Невинномысске, так же как и другого завода — в Гатчине Ленинградской области — в управление российскому менеджменту. Будет также обеспечено бесперебойное производство и поставки продукции завода клиентам в России.
«Завод в Невинномысске, как и завод в Гатчине, продолжат работу и будут выпускать продукцию под новым брендом, сохранив свои производственные стандарты качества. Так поступают ответственные производители. Решение группы Kingspan — хороший пример для остальных», — написал Владимиров.
Ирландский производитель сэндвич-панелей Kingspan приобрел бывшую площадку ООО «Крон» в Невинномысске Ставропольского края в 2021 году. Сумма сделки составила более 300 млн рублей. Завод планировал выйти на полную окупаемость в течение четырех с половиной лет.