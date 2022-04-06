Ставрополь, 6 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Производство сендвич-панелей круппой компаний Kingspan в городе Невинномысске не будет остановлено. Завод продолжит работать под российским брендом. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, группа компаний Kingspan из Ирландии передаст активы завода в Невинномысске, так же как и другого завода — в Гатчине Ленинградской области — в управление российскому менеджменту. Будет также обеспечено бесперебойное производство и поставки продукции завода клиентам в России.

«Завод в Невинномысске, как и завод в Гатчине, продолжат работу и будут выпускать продукцию под новым брендом, сохранив свои производственные стандарты качества. Так поступают ответственные производители. Решение группы Kingspan — хороший пример для остальных», — написал Владимиров.

Ирландский производитель сэндвич-панелей Kingspan приобрел бывшую площадку ООО «Крон» в Невинномысске Ставропольского края в 2021 году. Сумма сделки составила более 300 млн рублей. Завод планировал выйти на полную окупаемость в течение четырех с половиной лет.