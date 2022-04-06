Москва, 6 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Законопроект, уравнивающий мужчин и женщин в получении алиментов, Госдума может обсудить в первом чтении в июне, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициативу внесло на рассмотрении нижней палаты парламента Архангельское областное собрание депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации, предполагающие предоставление права супругу (бывшему супругу), осуществляющему уход за общим ребенком, в течение трех лет со дня рождения общего ребенка требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, в случае отказа от материальной поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов.

Авторы обратили внимание на судебную практику: в последние годы растет число случаев, когда место жительства ребенка определяется с его отцом. На такую тенденцию указали, в частности, Верховный суд Республики Коми, Пермский краевой суд, Владимирский, Волгоградский и Ярославский областные суды.

В настоящее время в соответствии с положениями статьи 89 Семейного кодекса РФ в случае отказа от материальной поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка имеет право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами.

При этом, как следует из пункта 44 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов», в случае, если уход за общим ребенком супругов до достижения им возраста трех лет осуществляется отцом ребенка, а мать ребенка устранилась от его воспитания и содержания, исходя из аналогии закона (статья 5 СК РФ) указанный супруг (бывший супруг) вправе обратиться в суд с иском к супруге (бывшей супруге) о предоставлении содержания до достижения ребенком возраста трех лет.

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отмечает, что тема о взыскании алиментов заслуживает внимания, вместе с тем, высказывается мнение о необходимости дополнительного изучения судебной практики для внесения предлагаемых изменений в семейное законодательство.

В случае принятия предлагаемого изменения в статью 90 СК РФ с требованием о взыскании алиментов в суды смогут обращаться все отцы, которые в силу различных обстоятельств, временно не работают и осуществляют уход за ребенком, независимо от участия матери ребенка в его воспитании и содержании.

Однако в Госдуме указали на то, что заявленная цель в равенстве супругов в семье уже обеспечена действующим законодательством.

Вместе с тем Новгородская областная Дума, Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Саратовская областная Дума поддерживают законопроект без замечаний.

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