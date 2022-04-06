Москва, 6 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Центр спортивной медицины в Хостинском районе Сочи откроется в 2026 году, а финансирование в его проектирование и строительство поступит в течение 2022–2025 годов. Соответствующее распоряжение, как сообщает 6 апреля пресс-служба правительства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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По ее данным, в центре начнут функционировать стационар и клиника восстановительного лечения для членов российских сборных команд. Кроме того, там создадут отделение для проведения научных исследований в области спортивной медицины. Центр оснастят оборудованием экспертного класса.

Напомним, как сообщалось ранее, создать в Сочи центр спортивной медицины поручил президент России Владимир Путин.