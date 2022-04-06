Санкции не повлияют на добычу угля в Ростовской области — губернатор
Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, не повлияют на добычу угля в Ростовской области. Об этом 6 апреля журналистам сообщил донской губернатор Василий Голубев.
«По моим ощущениям, сокращаться добыча не будет, потому что известные страны поспешили отказаться от угля. Не исключаю, что они скоро подумают, а не вернуться ли к углю. Потребность в нашем хорошем угле есть. У нас хороший качественный уголь, как, собственно говоря, и в Донбассе», — сказал глава региона журналистам.
ИА REGNUM напоминает, что 12 марта в Ростовской области был принят пакет первоочередных мер по поддержке донской экономики в условиях санкций. Наряду с этим донские власти выработали сценарную политику импортозамещения в условиях внешнего санкционного давления, которая включает пять направлений. По мнению донского губернатора, продовольственная безопасность в Ростовской области, как и в России, полностью обеспечена.