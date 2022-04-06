Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, не повлияют на добычу угля в Ростовской области. Об этом 6 апреля журналистам сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«По моим ощущениям, сокращаться добыча не будет, потому что известные страны поспешили отказаться от угля. Не исключаю, что они скоро подумают, а не вернуться ли к углю. Потребность в нашем хорошем угле есть. У нас хороший качественный уголь, как, собственно говоря, и в Донбассе», — сказал глава региона журналистам.

ИА REGNUM напоминает, что 12 марта в Ростовской области был принят пакет первоочередных мер по поддержке донской экономики в условиях санкций. Наряду с этим донские власти выработали сценарную политику импортозамещения в условиях внешнего санкционного давления, которая включает пять направлений. По мнению донского губернатора, продовольственная безопасность в Ростовской области, как и в России, полностью обеспечена.