Саратов, , 11:19 — REGNUM В Саратове 52-летнего мужчину признали виновным за применение насилия в отношении сотрудников полиции и причинение побоев врачу скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Колония

Вечером 17 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился по месту своего жительства в квартире одного из домов по улице Шелковичной города Саратова. Когда он почувствовал себя плохо, вызвал бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра подсудимый стал вести себя агрессивно, ударив врача в область лица.

На следующий день, 18 января, мужчина при его доставлении в следственный отдел для дачи объяснений по факту нападения на медика оскорбил двоих сотрудников полиции, после чего нанес им телесные повреждения, не опасные для жизни или здоровья.

Мужчине назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове вечером 30 января во время транспортировки бригадой скорой помощи пациент напал на одного из медиков.

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