Псков, 6 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В связи с нестабильной экономическое обстановкой в Псковской области разработали меры поддержки рынка труда. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Михаил Ведерников

Глава области отметил, что пока ситуация стабильная, но риски есть, и их необходимо учитывать. Псковская область решила заранее разработать меры поддержки, прежде всего в отношении тех граждан, которые могут столкнуться с сокращением на работе. На эту программу выделят 130 млн рублей.

«Первая мера будет актуальная для тех компаний, которые возьмут производственную паузу для переоборудования или перенастройки логистики. В этом случае предприятие вместе с областным центром занятости населения сможет организовать временные оплачиваемые работы, например, по установке нового оборудования», — пояснил Михаил Ведерников.

В течение трёх месяцев сотрудники будут получать один МРОТ сверх того, что положено в период простоя. В области ожидают, что такой мерой смогут воспользоваться до тысячи человек.

Вторая мера разработана для тех компаний, которые что-то меняют на производстве или перераспределяют сотрудников на другие направления. Такие предприятия смогут получить до 60 тыс. рублей на одного работника на переобучение. В этой программе смогут участвовать 500 человек.

Также запускаются оплачиваемые общественные работы. Прежде всего в сфере строительства и производства. В них могут принять участие и лица без работы, и те, кто в простое или под риском сокращения.

Эти меры начнут действовать в Псковской области в конце апреля. Пока в регионе принимают заявки на участие от работодателей.