Москва, 6 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на российское посольство в Румынии. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

В Следственном комитете рассказали, что по имеющимся данным в здание посольства в Бухаресте врезался автомобиль. Машина загорелась, водитель погиб. Следователи располагают данными, что наезд не был случайным, а являлся умышленной акцией против посольства России. В частности, известно, что водитель перед гибелью что-то выкрикивал охранникам.

«Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию», — говорится в заявлении СК.