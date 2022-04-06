Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM В Екатеринбурге вынесли приговор одному из участников организованный группы, которая специализировалась на угоне иномарок. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд

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В период с апреля по июль 2020 года свердловчанам удалось похитить четыре автомобиля общей стоимостью 3,2 млн рублей. Для угона мужчины использовали специальное оборудование. Оно предотвращало срабатывание сигнализации. Злоумышленники выбирали места на парковке, не оборудованной камерами.

В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Уралец будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он также заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.