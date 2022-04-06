Стокгольм, 6 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. 5 апреля правительство Швеции, возглавляемое «Социал-демократами», приняло решение о высылке трех российских дипломатов. Сразу после объявления от главы МИД страны Анн Линде в риксдаге последовала критика в адрес шведского правительства, которое, по мнению представителей парламентских партий, выдворило недостаточное число граждан России с дипломатическими паспортами, передает телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

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«Прямо сейчас Швеция должна действительно проявить солидарность с позицией других европейских стран, а также с Украиной», — заявил в комментарии SVT официальный представитель «Умеренных» по вопросам внешней политике Ханс Вальмарк.

Представители «Центристов», «Христианских демократом», «Шведских демократов» заявили, что тремя дипломатами правительство не должно было ограничиваться. Поддержали решение о высылке «Левые» и «Зеленые».

В свою очередь лидер «Зеленых» Пер Болунд призвал правительство Швеции отказаться от импорта энергоносителей из России.