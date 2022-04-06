Файзабад, Афганистан, , 10:05 — REGNUM Местные источники в Файзабаде, административном центре афганской провинции Бадахшан, сообщают, что департамент образования провинции приказал всем своим сотрудникам отрастить бороды и носить головные уборы, а также участвовать в коллективных молитвах. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Мирные жители Афганистана

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Согласно источникам, департамент направил сотрудникам ведомства официальное письмо с предупреждением о том, что в случае невыполнения приказа они будут уволены.

В письме говорится, что после Рамадана будет проведена проверка бород сотрудников.