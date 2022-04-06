Ульяновск, , 10:04 — REGNUM В Ульяновской области падает заболеваемость ковидом, подавляющее большинство пациентов с коронавирусом переносит заболевание в лёгкой форме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по развитию региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Власти отмечают, что за последнюю неделею (на 5 апреля) заболеваемость СOVID-19 в Ульяновской области снизилась на 20%, ежедневно выявляют более 420 заразившихся коронавирусом.

В управлении Роспотребнадзора заявляют, что в регионе сложилась «устойчивая тенденция» к снижению заболеваемости коронавирусом. За март официально зарегистрировано 2118 случаев на 100 тыс. населения, что ниже февральского уровня в 1,57 раза. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число заболевших уменьшилось в восемь раз.

В ведомстве добавляют, что болезнь протекает в лёгкой форме в 95,3% случаев.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что остаются на «особом контроле» вопросы обеспечения пациентов с коронавирусом лекарственными препаратами. Также он призвал жителей «не пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией».

Напомним, что в Ульяновской области еженедельно снижается коллективный иммунитет к ковиду. Если 4 марта он составлял 63,7%, то к 1 апреля снизился до 55,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прививку от ковида сделали более 701 тыс. жителей (по данным на 1 апреля), из них двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) — свыше 672 тыс. человека.

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