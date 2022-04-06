Стокгольм, 6 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. 6 апреля телеканал SVT сообщил, что в районы Стокгольмского архипелага военно-морской флот Швеции при сотрудничестве с судами из Финляндии в первые в этом году проводит крупные военные учения в шведских водах.

Стокгольм. Швеция

Отмечается, что действия финских и шведских военнослужащих сосредоточены на поиске подводных лодок предполагаемого противника. В учениях принимают участие четыре вертолета и восемнадцать кораблей, два из которых из Финляндии.

По словам шведского командующего Карла Лундвалля, потребность в учениях военных Швеции и Финляндии заметно возросла.

«Для Финляндии это важно, потому что у нас нет ни собственных подводных лодок, ни вертолетов для охоты за ними, а эти учения дает нам и то, и другое», — заявил капитан-лейтенант военно-морских сил Финляндии Вики Моккилас.