Гуково, Ростовская область, , 10:03 — REGNUM В Ростовской области 15-летний подросток сбил ребёнка и скрылся с места происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Мопед Https://pixnio.com

Авария случилась примерно в 17:35 мск 5 апреля на улице Советской Армии в городе Гуково. Предположительно, водитель мопеда не справился с управлением, съехал с дороги и сбил восьмилетнего мальчика, который гулял у своего дома. Ребёнок с травмами был доставлен в больницу. Водителя, скрывшегося с места аварии, нашли в течение двух часов. Им оказался 15-летний подросток, который взял мопед у своего отца без разрешения.

Полицейские восстанавливают картину случившегося.