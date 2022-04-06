Стокгольм, 6 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. 5 апреля власти Швеции заявили о высылке трех российских дипломатов, что резко контрастирует с мерами правительства соседней Дании, которые выслали 15 человек. По словам политического обозревателя телеканала SVT Матса Кнутсона, таким образом Швеция дает понять, что действия России неприемлемы, но сжечь абсолютно все мосты никто не решается.

Стокгольм, Швеция

В 1983 году в Швеции был изобретен уже прославившийся молочный продукт, особое полуобезжиренное молоко — не совсем цельное, но и не слишком жирное.

Теперь же, как рассказал Кнутсон в своем репортаже, держа в руке пачку молока, Швеция и здесь предпочитает пройти «между струйками» — «действия России» не могут оставаться без ответа, но Стокгольм, в отличии от европейских столиц символически ограничился лишь тремя российскими дипломатами, которые должны покинуть скандинавскую страну.

Покинуть когда? Но и здесь МИД Швеции ситуацию не обостряет, поскольку на прямой вопрос, глава шведской дипломатии Анн Линде отказалась отвечать журналистам, какое время у граждан РФ с дипломатическими паспортами есть на то, чтобы покинуть территорию Швеции. Получился, заключает Кнутсон, дипломатический «молочный продукт».