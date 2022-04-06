Красногорск, , 10:02 — REGNUM В Московской области ветераны Великой Отечественной войне в честь 77-й годовщины Победы получат денежные выплаты, сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Денежная выплата поступит ветеранам войны на счет ветеранам в начале мая автоматически без каких-либо заявлений. Единовременная выплата составит от 15 до 25 тысяч рублей.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тыс. руб., а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны и др. — по 15 тыс. руб.

Как сообщает ИА REGNUM, в Подмосковье на настоящее время поживают более 38 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

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