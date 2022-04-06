Оренбург, , 10:04 — REGNUM В ряде районов Оренбургской области приостановлен отлов бездомных собак. Причиной стал дефицит препаратов. Об этом сообщает orenday. ru.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Подрядчик, который заключил контракты по отлову животных в Беляевском, Акбулакском, Сакмарском, Тюльганском районах, а также Кувандыке, Соль-Илецке, Абдулино и Медногорске заявил о приостановке контракта на неопределенный срок в трех муниципальных образованиях. Предприниматель надеется, что в скором времени появятся отечественные аналоги импортных препаратов, которые используют для отлова, стерилизации и лечения бездомных животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге провалился аукцион по поиску подрядчика на оказание услуги по отлову собак. На конкурс не поступило ни одной заявки.

Читайте ранее в этом сюжете: Аукцион на услуги по отлову собак в Оренбурге провалился