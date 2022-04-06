Стокгольм, 6 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Вопрос о вступлении в НАТО может стать главным политическим вопросом в Швеции этой весной. После того, как премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о возможности членства ее страны в оборонном альянсе, дискуссии в ее партии «Социал-демократов» активизировались с новой силой. Об этом в своей авторской статье от 5 апреля написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Так, Кнутсон пишет, что визит норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре в Швецию еще раз напомнил об историческом опыте двух стран.

«Насколько Швеция придерживается свободы от военных союзов, настолько Норвегия держится за НАТО», — отмечает журналист.

Действительно, две, когда бывшие одной страной, пережили опыт Второй мировой войны по-разному: Норвегия оставалась нейтральной, но была оккупирована; Швеция же сохранила свой нейтральный статус и свою независимость. Но, наталкивает на мысль Кнутсон между строк, сможет ли Швеция в свете последних событий сохранить второе, если не откажется от первого? — спрашивают журналисты.