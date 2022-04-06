Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга ведет переговоры с застройщиком автовокзала «Золотой». Администрация просит завершить работы на улице Щербакова до 10 апреля. Об этом сообщили в мэрии столицы Урала.

Дорожные работы



Такое решение вызвано приближающимися сроками перекрытия Кольцовской развязки. В случае продолжения работ на улице Щербакова жители некоторых районов останутся без возможности попасть в центр города.

Переговоры с застройщиком ведет комитет по транспорту, комитет благоустройства и вице-мэр Алексей Бубнов. Власти просят строителей активизировать работы и завершить их, либо приостановить ремонт и вернуть улицу Щербакова в прежнее состояние.