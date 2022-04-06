Вашингтон, 6 апреля 2022, 10:00 — REGNUM Экономика США вступит в рецессию в 2023 году. Такой прогноз сделали экономисты Deutsche Bank.
Согласно прогнозу, который сделали экономисты Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау и Питер Хупер, американская экономика вступит в рецессию в следующем году на фоне повышения ставок Федеральной резервной системы.
Они полагают, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов на каждом из своих следующих трех заседаний на пути к пику выше 3,5% к середине следующего года.