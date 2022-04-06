* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 6 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Представитель Фронта сопротивления заявил, что с полудня 4 апреля активизировались атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции фронта в районе Ходжа и Андарабской долине в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Себгатулла Ахмади 5 апреля написал на своей странице в Твиттере, что атаки проводились с земли и с воздуха, и что на данный момент фронт отразил пять крупных атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ахмади добавил, что при отражении атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тяжёлые потери понесли части смертников и «Красный отряд» (элитное подразделение армии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвозят подкрепления и готовятся к новым атакам. Боевые действия в самом разгаре, и боевой дух наших бойцов очень высок», — подчеркнул представитель фронта.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не комментируют столкновения с силами сопротивления в Андарабе. Зачастую они отрицают сам факт таких столкновений.