Стокгольм, 6 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. 5 апреля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре совершил визит в Швецию, где провел переговоры со своей коллегой Магдаленой Андерссон. В ходе своей поездки в соседнюю страну ему также удалось найти время, чтобы посетить студию телеканала SVT и дать развернутое интервью.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В эфире SVT Стёре призвал Швецию и Финляндию вступить в НАТО, что активно обсуждается в двух странах в свете последних событий на территории Украины.

«Это углубит сотрудничество, которое уже есть между нашими странами. Но моя принципиальная и политическая точка зрения состоит в том, что эти два государства должны принимать свои собственные решения, и они не должны подвергаться давлению со стороны ни тех, кто хочет, чтобы они вступили, ни тех, кто этого не хочет», — заявил премьер-министр Норвегии.

Стёре также отметил, что в случае же вступления Швеции и Финляндии в НАТО на них будут распространяться гарантии коллективной безопасности, предусмотренные пятой статьей Вашингтонского договора.