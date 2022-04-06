Самара, 6 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Бывшего директора племенного завода, обвиняемого в растрате денег предприятия, задержали в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Трактор

По версии следствия, с 2013 по 2016 года фигурант уголовного дела, который занимал должность директора племенного завода «Дружба» заключал фиктивные договора аренды имущества, принадлежащего организации.

Сообщается, что по условиям данных договоров предприятие принимало от граждан в аренду транспортные средства за ежемесячную плату в процентном соотношении от стоимости. При этом имущество находилось на балансе организации.

В материалах дела указано, что предприятию был причинен ущерб в размере свыше восьми миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам растраты. Обвиняемый был задержан. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области дело о хищении средств банка передадут в суд.