Вашингтон, 6 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Американский певец и актёр Бобби Райделл умер в возрасте 79 лет. Об этом 6 апреля сообщил Variety.

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Как отмечает издание, смерть Райделла подтвердил его друг, диджей Джерри Блэват. »… он был лучшим артистом. Он рассказывал лучшие истории и был самым милым парнем», — поделился Блэват.

ИА REGNUM напоминает, что Бобби Райделл был известен в начале 60-х — его называли «кумиром молодёжи» того времени. Мировую популярность ему принесла песня Volare, а также роль в фильме «Пока, пташка» (Bye Bye Birdie).