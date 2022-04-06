Архангельск, , 09:57 — REGNUM Жителя Архангельска, совершившего нападение на следователя, суд приговорил к 12 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Помещение отряда №3, где отбывают наказание осужденные, ИК-16 строгого режима Павел Соболев © ИА REGNUM

«Мужчина, являясь обвиняемым по уголовному делу, возбужденному о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, умышленно разорвал материалы уголовного дела в ходе ознакомления, а также схватил рукой за волосы следователя, притянув его к себе, чем причинил должностному лицу физическую боль. Подсудимый вину в совершении преступления не признал», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Красноярского края будут судить за убийство полицейского.