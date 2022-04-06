Джокьякарта, Индонезия, , 09:57 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Гунунг Кидул особого региона Джокьякарта в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отмечает, что землетрясение произошло в 10:03 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в море примерно в 24 км от Гунунг Кидула. Очаг землетрясения залегал на глубине 123 км.

Жителей Индонезии предупредили о возможных повторных толчках.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.