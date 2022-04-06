Кемерово, 6 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области за дискредитацию Вооруженные силы России осуждён житель Ленинска-Кузнецкого. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Uriston.com Штраф

«Сотрудники полиции остановили мужчину, который раздавал горожанам листовки с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации и призывы к воспрепятствованию их использования при проведении специальной операции», — уточнили в ведомстве.

Сул признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей.