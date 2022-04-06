Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Генерал Ричард Кларк, командующий Командованием специальных операций армии США, заявил 5 апреля Сенату США, что их способность собирать разведданные для обнаружения и отражения террористических угроз в Афганистане уменьшилась. Однако представители Пентагона заявляют, что ведут наблюдение за афганской территорией. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Беспилотник (сс) Powie

Генерал Кларк сообщил членам комитета Сената по вооружённым силам, что возможности по проведению контртеррористических операций на территории Афганистана были сильно ограничены после вывода американских войск.

Он признал, что сложившаяся ситуация не позволяет США своевременно выявлять и отражать потенциальные угрозы в Афганистане. Однако он заверил сенаторов, что отсутствие атак в последние несколько месяцев не означает, что силы специального назначения США не следят за афганской территорией для предотвращения угроз.

«Более 20 лет мы обладали отличными (разведывательными) возможностями в Афганистане, — сказал Кларк. — У нас есть возможность вести разведку с воздуха, и мы доказали это в прошлом».

Как сообщает сайт Times, представители министерства обороны США заявляют, что для отслеживания и выявления террористических угроз американские беспилотники с баз, расположенных далеко от Афганистана, каждые несколько часов заходят в воздушное пространство этой страны для сбора разведывательной информации. Однако, необходима база рядом с Афганистаном, чтобы сократить время и стоимость этих миссий.

В связи с этим заместитель министра обороны по спецоперациям Кристофер Мейер заявил, что в переговорах о создании антитеррористических баз вблизи Афганистана достигнут определённый прогресс, однако официальные лица США пока не достигли чётких договоренностей.

Сенаторы-республиканцы подчёркивают, что эти базы должны быть созданы как можно скорее.

«Я глубоко обеспокоена ограниченностью возможностей США собирать разведданные по Афганистану», — заявила сенатор Деб Фишер.