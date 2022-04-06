Улан-Удэ, 6 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Бурятские артисты, первыми поехавшие поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, рассказали о том, как их встречали. В состав «фронтовой бригады» вошли представители нескольких театров и ансамблей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Артисты из Бурятии поддержат участников спецоперации на Украине

По словам директора Государственного цирка Бурятии Натальи Борисовой, представители Южного военного округа удивились, где им удалось собрать такие колоритные и разные коллективы. Тепло их встретили также жители Луганской и Донецкой Народных Республик.

«За это короткое время мы очень повзрослели сами, многое переосмыслили, узнали. Для нас в Луганске проводили экскурсию историки- экскурсоводы. Знакомясь с историей этих мест, отношением местных жителей, мы понимали, что это наша Россия. Это наша история», — отметила она.

Артисты рассказали, что на выступлениях было много российских флагов, а после концертов к ним подходили зрители и благодарили за поддержку. По итогам поездки членов бригады наградили государственными наградами.