«Это наша Россия» — артисты из Бурятии рассказали о поездке в ДНР и ЛНР
Улан-Удэ, 6 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Бурятские артисты, первыми поехавшие поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, рассказали о том, как их встречали. В состав «фронтовой бригады» вошли представители нескольких театров и ансамблей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
По словам директора Государственного цирка Бурятии Натальи Борисовой, представители Южного военного округа удивились, где им удалось собрать такие колоритные и разные коллективы. Тепло их встретили также жители Луганской и Донецкой Народных Республик.
«За это короткое время мы очень повзрослели сами, многое переосмыслили, узнали. Для нас в Луганске проводили экскурсию историки- экскурсоводы. Знакомясь с историей этих мест, отношением местных жителей, мы понимали, что это наша Россия. Это наша история», — отметила она.
Артисты рассказали, что на выступлениях было много российских флагов, а после концертов к ним подходили зрители и благодарили за поддержку. По итогам поездки членов бригады наградили государственными наградами.