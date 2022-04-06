Ташкент, , 09:53 — REGNUM Порядка 60% работающих в России граждан Узбекистана не хотят возвращаться домой. Об этом сообщил замначальника Агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана Азизбек Юнусов.

Юнусов представил результаты опроса, проведённого среди граждан страны, работающих в России. Он рассказал, что 60% из них пока не намерены возвращаться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России работают около 9 млн трудовых мигрантов из других стран, большинство из них прибыли из республик Туркестанского региона.