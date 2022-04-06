* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесли приговор жителю Дагестана Асхабу Османову. Его признали виновным в участии в террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отправили в колонию строгого режима на 11 лет, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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Как установили следователи и доказал суд, Османов вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской федерации, в 2021 году. Он дал присягу на верность главарю ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), записал её на телефон и отправил посреднику для передачи руководителю организации.

Суд обвинил выходца из Дагестана в организации деятельности террористической организации и участии в её деятельности и лишил его свободы на 11 лет с отбыванием первых двух с половиной лет в тюрьме.