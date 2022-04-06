Тула, 6 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Матчи сборных команд России и Белоруссии состоятся в Ледовом дворце Тулы 1 и 2 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Хоккейные матчи международного уровня пройдут в регионе впервые.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Хоккейный матч

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал инициативуФедерации хоккея России о проведении этих игр в Туле, он выразил уверенность, что Тульская область оправдает оказанное доверие.

Ледовый дворец в Туле сможет принять более трёх тысяч зрителей. Сборная России сыграет два товарищеских матча с командой Белоруссии.

Отметим, что соперники встречались друг с другом на чемпионатах мира девять раз, из них в семи встречах победа была за российской сборной, один раз победила сборная Белоруссии и один раз команды сыграли вничью.

Информация о старте продажи билетов появится на на сайте ФХР, а также у официального билетного агента федерации.

Напомним, Ледовый дворец в Туле открылся 21 августа 2020 года. Он принимает матчи Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги.