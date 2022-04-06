Пенза, , 11:18 — REGNUM В Пензе 39-летнего мужчину суд оштрафовал за размещенный в интернете комментарий, направленный на возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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Комментарий, оставленный в соцсетях в октябре 2021 года, был выявлен в марте 2022 года. Специалист заключил, что в реплике имеются негативные высказывания, оценивающие группу лиц по признакам расы, национальности, языка и происхождения и оправдываются враждебные действия в их отношении.

По решению суда за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, мужчина оштрафован на 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ухты, опубликовавшая в соцсети оскорбления в адрес президента РФ, заплатит крупный штраф.

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