Брянск, 6 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Укрепляется сотрудничество дорожного предприятия белорусского Гомеля с Брянской областью — значительно выросли поставки щебня, сообщает 5 апреля пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Щебень

В первом квартале 2022 года щебёночный завод «Глушкевичи» предприятия «Гомельоблдорстрой» поставил в Брянскую область продукцию на 15,5 млн российских рублей. Это столько, сколько было отгружено за весь 2021 год. При содействии «Брянскавтодора» белорусское предприятие будет сотрудничать также с Новозыбковым.

Во втором квартале 2022 года белорусские дорожники планируют поставить на Брянщину продукции на общую сумму 57 млн рублей.