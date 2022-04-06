Владивосток, , 09:49 — REGNUM Во Владивостоке 23-летний местный житель обвиняется в убийстве и применении насилия в отношении полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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20 декабря 2021 года фигурант увидел с балкона квартиры приятеля и решил его убить. Под предлогом разговора он пригласил потерпевшего в подъезд, где напал на него, ударил его не менее пяти раз ножом по телу. Мужчина скончался.

Мотив убийства — ревность. На место прибыли сотрудники полиции, которым он пытался оказать сопротивление и угрожал ножом. Несмотря на сопротивление, обвиняемый был задержан. Ему уже предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, осужденный на пожизненное лишение свободы приморец сделал ложное заявление о том, что ранее совершил убийство в родном городе — прокурор Партизанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу за заведомо ложный донос о совершении преступления.